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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 08:20 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月19日-6月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月16日当周

6月19日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月14日当周 31.4 31.7

四周均值(万人) -- 31.525

续请失业金人数(万人) 6月7日当周 260 261.4

1400 美国领先指标 5月 +0.6% +0.4%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 14.0 15.4

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 5月 -- --

6月20日(五)

1230 加拿大CPI(较前月) 5月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.0%

央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.5% +1.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.6% -0.1%

1430 美国ECRI经济领先指标 6月13日当周 -- 135.8

6月23日当周

6月23日(一)

1300 美国Markit制造业PMI 6月初值 -- 56.4

1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 472 465

6月24日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月21日当周 -- +0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月21日当周 -- +3.5%

1300 美国房屋价格(较上月) 4月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +6.5%

1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 4月

地区房价指数(较前月) +1.0% +1.2%

(较上年同期) +11.8% +12.4%

未经季节调整20个大都会

地区房价指数(较前月) +1.1% +0.9%

1400 美国消费者信心 6月 83.0 83.0

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 45.0 43.3

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 6月 -- 正7

6月25日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正值 -- 99.1

1100 美国抵押贷款市场指数 6月20日当周 -- 351.6

再融资指数 -- 1,334.0

1230 美国企业获利 第一季修正值 -33.9% -13.7%

1230 美国耐久财订单 5月 +0.2% +0.6%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% +0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.2%

1230 美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季终值 -1.6% -1.0%

美国最终销售 +0.5% +0.6%

美国民间消费 -- +3.1%

GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4%

核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%

1300 美国Markit服务业PMI 6月初值 -- 58.1

1345 美国Markit综合PMI 6月初值 -- 58.6

6月26日(四)

-- 美国达拉斯联储PCE物价指数 5月 -- +2.5%

1230 美国实质个人支出 5月 -- -0.3%

个人所得 +0.3% +0.3%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.4%

核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月21日当周 -- --

四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 6月14日当周 -- --

1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正10 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西

中国 台湾 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 朱晓军；审校 徐文焰)
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