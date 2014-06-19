东欧情势：乌克兰总统提名新外长和央行总裁，计划单方面停火

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透基辅6月18日 - 乌克兰总统波罗申科周三采取了亲西方且有利于企业的行动，并向东部叛军提出和平建议，包括政府军单方面停火。
11天前刚刚上台的波罗申科提名Pavlo Klimkin担任外交部长，Klimkin是位亲欧外交官，现任驻德国大使。波罗申科还要求议会批准在业界德高望重的银行家Valeria Hontareva担任央行总裁。
这两项提名均证实，波罗申科决意让乌克兰走向欧盟，并吸引外国投资。他可能于周四向议会提交提名等待批准。
稍早在与俄罗斯总统普京进行深夜电话沟通后，波罗申科还提出一项14步计划，包括对乌东部已放下武器的分离主义份子实行特赦。他还概述了对乌俄边境加强控制的措施。
“这一计划将随着我下令单方面停火开始实施，”波罗申科表示。“在此之后，我们需要迅速取得...所有参与者对和平计划的支持。”
乌克兰代理国防部长Mykhailo Koval在基辅对记者称，“将在未来几天内”停火。
不过稍早战斗仍在继续。
政府军一名发言人Vladyslav Seleznyov称，在卢甘斯克边界小镇Schastye附近发生的激烈交火中，有30多名分离主义武装份子“被打死或受伤”。三名政府军士兵死亡，九人受伤。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。