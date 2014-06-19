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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:13 BJT

《全球汇市》美元下滑，因美联储政策立场仍温和

美联储将每月购债规模购债规模从450亿美元缩减至350亿美元，一如市场广泛预期，并表示对美国经济在稳步复苏充满信心。

商品货币兑美元表现相当出色，其中新西兰元兑美元 一度涨近1%至六周高点0.8736.

数据显示，新西兰第一季GDP较前季成长1.0%，支撑新西兰加息前景。

新西兰元兑美元最新报0.8719，距离上月所及近三年高点0.8779仍近在咫尺。

亚洲时段汇市料平静，因鲜有可以影响市场走势的经济数据公布，而且许多交易员看了一晚上世界杯比赛后，更愿意小憩一会儿而非交易。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3591 1.3595 -0.03 -1.12 1.3745

美元/日圆 101.89 101.91 -0.02 -3.24 105.30

欧元/日圆 138.49 138.55 -0.04 -4.31 144.73

美元/瑞郎 0.8960 0.8953 +0.08 +0.36 0.8928

英镑/美元 1.6998 1.6992 +0.04 +2.67 1.6556

美元/加元 1.0834 1.0836 -0.02 +2.02 1.0620

澳元/美元 0.9403 0.9405 -0.02 +5.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8719 0.8729 -0.11 +6.25 0.8206

澳元/日圆 95.820 95.850 -0.03 +2.10 93.850

新西兰元/日圆 88.850 88.960 -0.12 +2.82 86.410

英镑/日圆 173.22 173.17 +0.03 -0.64 174.33

澳元/新西兰元 1.0782 1.0766 +0.15 -0.61 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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