新西兰经济：第一季GDP同比增幅创六年最高，建筑业升温带来提振

第一季GDP较前季增幅逊于预期，带动新西兰元兑美元 走软至0.8310美元的低位，数据公布前报0.8324。

最近几季新西兰经济持续走强，受益于坎特伯雷地震后持续进行的重建项目。奶制品出口创纪录高位，将贸易条件提高至约40年最高点。奶制品是新西兰出口收入最高的产品。

新西兰经济表现优异，通胀压力也随之而来，为了抑制不断上升的通胀压力，新西兰央行3月成为当前周期中最先升息的发达国家央行，且料将逐步升息，直至2015年末。

本月稍早，新西兰央行将利率上调至五年高位3.25%，路透调查的15位分析师中，有10位预计新西兰央行下月将再次升息。

许多分析师预测，新西兰央行今年将再升息两次，因该国经济成长优于许多其他主要国家。新西兰央行预估，表现亮丽的经济将带动通胀率在未来一年升向2%目标位；第一季通胀率为1.5%。

建筑业活动普遍走强带动了经济成长，坎特伯雷地震灾区及新西兰其他地方的住宅及非住宅建设活动升温。

矿业活动较前季增长6.3%也推动了经济成长，同时农业活动因出口量增长而上升了0.9%。

但奶制品出口额下降3.3%，因全球奶价下跌，而前季为大增20%。

总体来说，经济成长因整体贸易下跌1.5%而受到抑制，这主要是因为机械和设备趸售(批发)销售减弱。

尽管多数分析师预计新西兰经济仍将走强一段时间，但一些人认为没有什么增长空间，未来几季经济增长年率将在4.0%左右触顶，略高于新西兰央行预计的增长3.7%。

Westpac分析师预估，房价下跌将带动消费者支出下降，这将使新西兰2015年经济成长率放缓至3.2%左右。(完)