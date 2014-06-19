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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

路透香港6月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7506港元 )
    
    美国股市周三上升，道琼工业指数 收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点，标普500指
数创下最高纪录收位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年开始升息后，升息步伐略快
于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.130    1.35      22900            14.116       0.54
 中国铝业                       9.190    0.00      19472             2.849       1.39
 中国移动                      49.000    0.37      84276            75.956       0.34
 中国人寿                      41.440   -0.58      30659            21.412       0.76
 中石油                       124.840    0.96      16853             9.676       0.90
 中石化                        97.430    1.22      23057             7.551       1.36
 汇丰控股            <HSBC.K   52.140    0.27    1857850            80.823      -0.09
 中电信                        49.880   -0.14       7911             3.866       0.68
 中国联通                      15.600    1.30      70462            12.091       0.26
 兖州煤业                       7.950    0.63      14587             6.162       0.03
 华能国际                      42.070   -0.02       5832             8.152       0.76
 南方航空                      15.330   -0.33      10620             2.376       0.27
 东方航空                      15.630   -0.45      11743             2.423      -0.29
 中芯国际                       4.020   -0.25      46844             0.623      -1.09
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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