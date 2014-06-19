《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港6月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7506港元 ) 美国股市周三上升，道琼工业指数 收升98.13点，或0.58%，至16,906.62点，标普500指 数创下最高纪录收位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示明年开始升息后，升息步伐略快 于之前的预期，但美联储调降了对长期利率的预估。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.130 1.35 22900 14.116 0.54 中国铝业 9.190 0.00 19472 2.849 1.39 中国移动 49.000 0.37 84276 75.956 0.34 中国人寿 41.440 -0.58 30659 21.412 0.76 中石油 124.840 0.96 16853 9.676 0.90 中石化 97.430 1.22 23057 7.551 1.36 汇丰控股 <HSBC.K 52.140 0.27 1857850 80.823 -0.09 中电信 49.880 -0.14 7911 3.866 0.68 中国联通 15.600 1.30 70462 12.091 0.26 兖州煤业 7.950 0.63 14587 6.162 0.03 华能国际 42.070 -0.02 5832 8.152 0.76 南方航空 15.330 -0.33 10620 2.376 0.27 东方航空 15.630 -0.45 11743 2.423 -0.29 中芯国际 4.020 -0.25 46844 0.623 -1.09 (完) (整理 梁慧仪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。