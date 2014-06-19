金砖国家：6月18日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三升0.1%，收报1,044.57点。
中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流
香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股
中国汇市：人民币即期连续第三天收贬，分红购汇略有助力
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拉美股市：拉美股市周三普涨，MSCI明晟拉美股指 创近两周最大涨幅。巴西股市收复前两日跌幅，受助于油企Petrobras和银行Itau Unibanco股票上涨。巴西股指 上扬1.66%。
拉美汇市：拉美货币小涨，投资人静待美联储货币政策声明
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南非股市：下滑，受累于Firstrand和Nedbank等金融股跌势，因其遭主要评级机构和银行下调评级。指标Top-40绩优股指数 跌0.39%至45,732点；综合指数 亦下滑0.43%至50,693点。
南非汇市：兰特兑美元大涨1%，因经常账赤字收窄至2012年最低
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印度股市：下挫逾1%，炼油商等蓝筹股大跌，因市场担忧油价上涨对通胀及政府财政状况的影响。指标BSE指数 下滑1.1%，收报25,246.25点；NSE指数 跌0.96%，收报7,558.20点。
印度汇市：印度卢比下滑，伊拉克危机恶化可能导致石油供应中断；但国有银行或代央行出手沽出美元，帮助卢比从盘中低点回升。卢比兑美元 收报60.39/40，周二为60.03/04。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.55%，报738.60点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.17%，至34.4200卢布；卢布兑欧元 涨1.04%，至46.7070卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 于春红)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。