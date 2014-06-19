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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:02 BJT

金砖国家：6月18日股汇市收盘纵览

路透6月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月18日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三升0.1%，收报1,044.57点。

中国股市：沪综指收跌连续第二日下挫，新股申购踊跃致市场资金分流

香港股市：近收平盘，中国楼市数据疲软打击中资地产股

中国汇市：人民币即期连续第三天收贬，分红购汇略有助力

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拉美股市：拉美股市周三普涨，MSCI明晟拉美股指 创近两周最大涨幅。巴西股市收复前两日跌幅，受助于油企Petrobras和银行Itau Unibanco股票上涨。巴西股指 上扬1.66%。

拉美汇市：拉美货币小涨，投资人静待美联储货币政策声明

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南非股市：下滑，受累于Firstrand和Nedbank等金融股跌势，因其遭主要评级机构和银行下调评级。指标Top-40绩优股指数 跌0.39%至45,732点；综合指数 亦下滑0.43%至50,693点。

南非汇市：兰特兑美元大涨1%，因经常账赤字收窄至2012年最低

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印度股市：下挫逾1%，炼油商等蓝筹股大跌，因市场担忧油价上涨对通胀及政府财政状况的影响。指标BSE指数 下滑1.1%，收报25,246.25点；NSE指数 跌0.96%，收报7,558.20点。

印度汇市：印度卢比下滑，伊拉克危机恶化可能导致石油供应中断；但国有银行或代央行出手沽出美元，帮助卢比从盘中低点回升。卢比兑美元 收报60.39/40，周二为60.03/04。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.55%，报738.60点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升1.17%，至34.4200卢布；卢布兑欧元 涨1.04%，至46.7070卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 于春红)
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