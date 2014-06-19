《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*工商时报：
--兆丰银调控大陆曝险，祭出三大指令。据指出，为避免大陆曝险部位额度破表，兆丰金控 董事长蔡友才日前拍定三大指令，要求尽量承作在90天以内的放款，此外更从严订定警戒线，从原本占总净值比重的95%，大幅下降五个百分点至90%，全面引导大陆曝险部位降低。
--公营银行在大陆联贷案规模逐步扩增，为了预防风险，现在更锁定〞实质〞设厂的案件，希望藉此拉高利差。银行评估，现在预计推出的联贷案，除了偿还既有借款及充实营运周转金，更锁定台商于大陆设厂资本支出的联贷案；陆资企业于境外筹资的案量也有逐渐增加的趋势。
--渣打银行昨日出售证券执照与业务给统一证券，营业让与金额为1.062亿台币，另外，统一证承购证券融资券债权净值为5.794亿台币，合计6.856亿台币。渣打银出售的证券业务，是2006年并购竹商银时期的附带执照，该新并购案也是外银台湾子行圈近年来少见的案例。
*经济日报：
--股王大立光 昨日召开股东会，大立光执行长林恩平表示，7月营收将比6月好，由于今年有第四代行动通讯(4G)产品加入战场，下半年预期会比较好；依照往年经验，全年营运高峰将落于第4季。
--国泰世华银行私人银行业务将率先国银进军海外市场，与一线国际大行一较高下。国泰金控总经理暨国泰世华银行总经理李长庚昨日表示，私人银行业务触角今年下半年延伸至香港，明年到新加坡设点，目标客群不限台商，还包括当地及国际高资产族群。
--金管会盯上两岸银行合作的进口融资垫款业务，有银行被金检发现与大陆五大行往来额度不断提高，等于没有订定额度控管风险机制，金管会发函银行公会下令所有银行务必严控额度，并单独列项以利监控。
--金管会表示，为落实〞金融进口替代方案〞，正研拟法规松绑、鼓励措施，提升金融机构研发衍生性金融商品的能力与诱因。金融机构只要提出完整的计画，申请和衍生性金融商品相关的业务或计算模型，会加速核准。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。