《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月19日

*工商时报：

--兆丰银调控大陆曝险，祭出三大指令。据指出，为避免大陆曝险部位额度破表，兆丰金控 董事长蔡友才日前拍定三大指令，要求尽量承作在90天以内的放款，此外更从严订定警戒线，从原本占总净值比重的95%，大幅下降五个百分点至90%，全面引导大陆曝险部位降低。

--公营银行在大陆联贷案规模逐步扩增，为了预防风险，现在更锁定〞实质〞设厂的案件，希望藉此拉高利差。银行评估，现在预计推出的联贷案，除了偿还既有借款及充实营运周转金，更锁定台商于大陆设厂资本支出的联贷案；陆资企业于境外筹资的案量也有逐渐增加的趋势。

--渣打银行昨日出售证券执照与业务给统一证券，营业让与金额为1.062亿台币，另外，统一证承购证券融资券债权净值为5.794亿台币，合计6.856亿台币。渣打银出售的证券业务，是2006年并购竹商银时期的附带执照，该新并购案也是外银台湾子行圈近年来少见的案例。

*经济日报：

--股王大立光 昨日召开股东会，大立光执行长林恩平表示，7月营收将比6月好，由于今年有第四代行动通讯(4G)产品加入战场，下半年预期会比较好；依照往年经验，全年营运高峰将落于第4季。

--国泰世华银行私人银行业务将率先国银进军海外市场，与一线国际大行一较高下。国泰金控总经理暨国泰世华银行总经理李长庚昨日表示，私人银行业务触角今年下半年延伸至香港，明年到新加坡设点，目标客群不限台商，还包括当地及国际高资产族群。

--金管会盯上两岸银行合作的进口融资垫款业务，有银行被金检发现与大陆五大行往来额度不断提高，等于没有订定额度控管风险机制，金管会发函银行公会下令所有银行务必严控额度，并单独列项以利监控。

--金管会表示，为落实〞金融进口替代方案〞，正研拟法规松绑、鼓励措施，提升金融机构研发衍生性金融商品的能力与诱因。金融机构只要提出完整的计画，申请和衍生性金融商品相关的业务或计算模型，会加速核准。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。