《全球重要经济事件一览表》--6月19日-6月26日

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6月19日(四)

柏林--美国财政部长杰克卢访问德国。

卢森堡--欧元集团会议。

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂出席一个午餐会(1130)。

华盛顿--美国财政部负责国际市场和发展事务的助理部长Marisa Lago出席总统的出口委员会会议(1330)。

雅典--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会发表“危机后的货币政策挑战”讲话(1115)。意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)和日本央行副总裁中曾宏也将讲话。

奥斯陆--挪威央行政策委员会举行议息会议(0800)。

日本秋田--日本央行审议委员森本宜久讲话。

苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估会议。

6月20日(五)

卢森堡--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

布鲁塞尔--欧洲央行执委会成员莫尔许参加一次会议的小组讨论，主题为“欧洲货币联盟需要何种财政能力？我们是否需要在自动稳定性和可实施的结构性改革间进行大妥协？”。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信金银行(信贷合作社)全国联合会年会上讲话。

6月23日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在2014年第二届日本经济同友会会议讲话(0600)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲央行主办的欧洲中央银行体系(ESCB)宏观审慎研究网络(MaRs)会议上发表主题讲话(0700)。

波兰索波特--欧洲央行执委会成员莫尔许在“金融安全性不保的情况下，欧洲经济竞争力能否上升？”小组讨论中发表主题讲话(1200)。

6月24日(二)

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在纽约经济俱乐部就经济前景和货币政策发表讲话(1205)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在欧洲央行举办的欧洲央行体系宏观审慎研究网络总结会议中主持“反思危机后的经济”小组讨论(1350)。

美国圣胡安--纽约联邦储备银行总裁杜德利就波多黎各的经济和商业环境发表讲话(1800)。

美国斯坦福--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加“全球经济、预算及董事会”小组讨论(2230)。

伦敦--欧元债券投资者会议(至6月25日)。加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)发表主旨讲话。

6月25日(三)

澳洲墨尔本--澳洲央行副总裁洛威在一场会议上就“加强20国集团的负责性和有效性”讲话(0300)。

尼科西亚--塞浦路斯央行总裁Chrystalla Georghadji发表2013年央行报告(0800)。

6月26日(四)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“货币政策和收入不均”发表讲话。

伦敦--英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会(0930)。

美国林奇堡--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在当地一大学活动上发表“向人才投资的经济战略”讲话(1230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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