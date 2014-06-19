《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 明报：
--市场消息透露，内地经营网上KTV平台的天鸽集团，拟于下周三(25日)公开招股，集资最多16.5亿港元。
--德国证交所旗下指数提供商STOXX，其全球业务拓展主管Konrad Sippel表示，STOXX早前亦对客户谘询纳入A股事宜，但国际投资者对A股现有的投资渠道不熟悉，还需要一个逐渐认识的过程。
* 星岛日报：
--丽新发展 及丽新国际 执行董事周福安表示，公司削减股本有助未来派息，而两家公司上半年业绩表现不错，董事局有机会下半年进行派息。
* 苹果日报：
--临近6.22＂占中＂全民公投，壹传媒 旗下网站于昨日凌晨起，遭史无前例的黑客攻击，高峰期每秒有4,000万个系统查询，旗下香港及台湾《苹果日报》网站瘫痪十多个小时。
* 东方日报：
--估值高逾180亿美元的美国高档打的软件Uber宣布，该公司服务已经正式进军香港，日前已经开始在香港推出测试版本服务。
* 大公报：
--年初盛传有意来港上市的北京汽车集团，决定借壳协众国际 上市。协众国际昨日股价一度抽高超过三倍，收市时升幅缩窄至62%。 (完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。