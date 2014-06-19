《香港报摘》--其他报纸重要消息6月19日

* 明报：

--市场消息透露，内地经营网上KTV平台的天鸽集团，拟于下周三(25日)公开招股，集资最多16.5亿港元。

--德国证交所旗下指数提供商STOXX，其全球业务拓展主管Konrad Sippel表示，STOXX早前亦对客户谘询纳入A股事宜，但国际投资者对A股现有的投资渠道不熟悉，还需要一个逐渐认识的过程。

* 星岛日报：

--丽新发展 及丽新国际 执行董事周福安表示，公司削减股本有助未来派息，而两家公司上半年业绩表现不错，董事局有机会下半年进行派息。

* 苹果日报：

--临近6.22＂占中＂全民公投，壹传媒 旗下网站于昨日凌晨起，遭史无前例的黑客攻击，高峰期每秒有4,000万个系统查询，旗下香港及台湾《苹果日报》网站瘫痪十多个小时。

* 东方日报：

--估值高逾180亿美元的美国高档打的软件Uber宣布，该公司服务已经正式进军香港，日前已经开始在香港推出测试版本服务。

* 大公报：

--年初盛传有意来港上市的北京汽车集团，决定借壳协众国际 上市。协众国际昨日股价一度抽高超过三倍，收市时升幅缩窄至62%。 (完)