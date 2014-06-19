欧洲经济：IMF敦促欧洲央行进一步采取措施以对抗通缩风险--消息

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透6月18日 - 据知情消息人士，国际货币基金组织(IMF)将敦促欧洲央行(ECB)采取购买公债等举措，以加大力度规避通缩风险。这位消息人士看到了IMF的建议。
IMF的建议与其之前的类似呼吁一致。之前IMF曾要求欧央行加大宽松货币政策力度，以刺激经济成长。
欧洲央行在6月降息至负利率后，总裁德拉吉称该央行可能采取进一步举措，引发了对欧洲央行或采取美国式量化宽松的预期。这是此后IMF首次重申其呼吁。
“欧元区任务草案更加大力重申先前的要求，希望欧洲央行采取更多举措以对抗通缩风险，”消息人士称。
“其没有提及‘量化宽松’，但确实谈到购债计划，”这位消息人士表示。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选