欧洲经济：IMF敦促欧洲央行进一步采取措施以对抗通缩风险--消息

路透6月18日 - 据知情消息人士，国际货币基金组织(IMF)将敦促欧洲央行(ECB)采取购买公债等举措，以加大力度规避通缩风险。这位消息人士看到了IMF的建议。

IMF的建议与其之前的类似呼吁一致。之前IMF曾要求欧央行加大宽松货币政策力度，以刺激经济成长。

欧洲央行在6月降息至负利率后，总裁德拉吉称该央行可能采取进一步举措，引发了对欧洲央行或采取美国式量化宽松的预期。这是此后IMF首次重申其呼吁。