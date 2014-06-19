中国债市：国债市场未来不远可能进入融入全球债市阶段--财政部官员

路透上海6月19日 - 中国财政部国库司副司长周成跃最新表示，经过了市场建立阶段后，中国国债市场走入了市场发展阶段的后期，可能在未来不远的时候步入融入全球债券市场的阶段。

上海证券报周四报导援引周成跃在一论坛上称，中国国债市场安全系数比较高，利率水平目前在世界国债市场中也比较高，全球很多投资者都在观察，希望进入中国国债市场，这也是中国发展方向，即融入全球债券市场。

他指出，国内国债市场已实现了市场化和电子化，包括国债发行方式的市场化、利率市场化，交易及发行都实现了电子化，现在与发达国家的主要差距是尚未实现标准化，包括期限标准化、票面利率标准化等，目前中国已完成了期限标准化和发行方式标准化。

“标准化非常重要，一个开放的市场如果没有标准化，将很难被接受和看懂，很难让境外投资者进来。标准化意味着品牌，看一个品牌，就会知道产品的质量。”他称。

周成跃并表示，中国将在近两年时间内完成中国国债的标准化建设，虽然要发展到融入全球债券市场是很难的，两个前提条件包括资本市场的开放和汇率市场化自由化，这需要多长时间不是很清楚，但中国金融改革的步伐在加快。

“今后若干年，中国的国债市场一定会较快地发展。我们可以想象到那个时候，无论是纽约还是伦敦的债券交易员，都可能会在深夜（中国的白天）交易着中国国债，这样的日子应该不会很遥远。”他称。