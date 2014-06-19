《焦点》英国央行新任决策委员倾向提早升息，显示政策立场或正在转向

上周卡尼发表类似的讲话之后，英镑触及五年高位。不过周三随着投资人消化央行会议记录，英镑小幅下跌，短期英国公债收益率下滑。分析师表示，会议记录并未更明确地推进决策者稍早时的言论。

所有货币政策委员均投票赞成维持利率在0.5%记录低位。有少部分分析师原本预期会有一位官员会投票赞成升息。

威尔在会议记录公布之后说，劳动市场闲置产能的数量可能比英国央行上月预期要小。

他说，这可能导致失业率下滑速度比央行预期的快，并构成薪资上调压力，央行也会面临收紧货币政策的必要。