《焦点》英国央行新任决策委员倾向提早升息，显示政策立场或正在转向

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
上周卡尼发表类似的讲话之后，英镑触及五年高位。不过周三随着投资人消化央行会议记录，英镑小幅下跌，短期英国公债收益率下滑。分析师表示，会议记录并未更明确地推进决策者稍早时的言论。
所有货币政策委员均投票赞成维持利率在0.5%记录低位。有少部分分析师原本预期会有一位官员会投票赞成升息。
威尔在会议记录公布之后说，劳动市场闲置产能的数量可能比英国央行上月预期要小。
他说，这可能导致失业率下滑速度比央行预期的快，并构成薪资上调压力，央行也会面临收紧货币政策的必要。
英国央行表示，维持当前季度经济成长率为0.9%的预估；而由于经济数据强劲，央行现在认为其第三季成长预估值0.7%有上行可能。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。