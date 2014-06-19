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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:40 BJT

《中国重要政经日程》--6月19日

============================今日重要政经日程========================

6/19（周四）

--国务院总理李克强于6月16-21日赴英国举行中英总理年度会晤，并对英国和希腊进行正式访问。

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

==========================近期重要政经日程==========================

6/21（周六）

--中国民营银行论坛将于6月21-22日在北京京西宾馆举办。

*--节能环保产业在国民经济中的地位升级新闻发布会在国务院新闻办公室新闻发布厅举行。

6/25（周三）

--中国国际经济交流中心“经济每月谈”在北京梅地亚中心举办。

*6/29（周日）

--第一届新金融联盟峰会在北京举行。

7/04（周五）

--2014外滩国际金融峰会在上海举行。

7/07（周一）

--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。

7/19（周六）

--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。

7/23（周三）

--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。

7/29（周六）

--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。

8/28（周四）

--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺； 审校 沈燕)
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