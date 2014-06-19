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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 09:07 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.06%，上日加权利率3.0943%

路透上海6月19日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.0600%，上日该期限加权平均利率为3.0943%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价 ------------------------------------------

3.0600% 3.0900% 3.0943%

周三银行间市场质押式回购总成交金额9230.37亿元，低于周二的10,694.98亿元。其中，隔夜品种成交7,169.99亿元，周二为8,678.34亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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