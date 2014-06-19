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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 08:52 BJT

国际油市：美国原油反弹至每桶106美元上方，受伊拉克供应疑虑支撑

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，6月13日止当周美国原油库存减少57.9万桶，路透调查分析师预估为减少70万桶。美国石油协会(API)周二公布原油库存下降570万桶。

地缘政治方面，根据巴格达北部Baiji炼油厂的一位官员说，逊尼派武装份子掌控了四分之三的厂区，此令人担心供给可能中断。一些国际石油公司已将外籍员工撤离。

美国军方一位高级将领周三表示，伊拉克已请求美国给予空中支援，对付逊尼派叛军。此前叛军武装分子击败什叶派政府的军队，迅速占领数个主要城市。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 王兴亚/龚芳)
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