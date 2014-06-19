中国金融：一季度企业年金积累基金逾6千亿元，平安养老保险管理资产最多

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月19日 - 中国人力资源和社会保障部周三公布，截至一季度企业年金积累基金逾6千亿元人民币，当季投资收益79.32亿元，加权平均收益率1.35%。其中平安养老保险管理的资产最多，而工行托管资产规模最大。
刊登在人社部网站的《2014年第一季度全国企业年金基金业务基金数据摘要》显示，截至今年一季度，中国企业年金积累基金6,306.38亿元，建立企业年金企业达68,324个，参加职工2,112.05万人。其中，实际运作金额6,110.03亿元，建立投资组合数2,574个。
纵观一季度全国企业年金基金投资收益的情况，投资运作满本季度的投资组合共2,431个中，本期末资产5,924.39亿元，本季度加权平均收益率1.35%。
其中，固定收益类组合本季度加权平均收益率1.46%；含权益类组合加权平均收益率1.32%。值得注意的是，基金投资组合收益率分布在1%至2%左右的组合个数最多，达1,475个，本期末资产金额4,111.17亿元。
数据还显示，在管理资产规模方面，平安养老保险股份有限公司管理的资产最多，达到851.47亿元。在托管资产方面，工行托管资产规模最大，达2,617亿元。
中国证券报援引业内人士分析称，在去年的投资范围和业务范围双扩大和今年初的“二支柱”税延、国家大力发展多层次养老保障这一系列政策红利之下，企业年金业务或将迎来新的发展机遇，部分养老保险公司的企业年金业务有望在2014年迈入经营的“盈利年”。
不过，中国社科院世界社会保障中心主任郑秉文却认为，由于我国企业年金配套制度不完善、基本养老保险缴费率过高等原因，导致我国的企业年金发展缓慢。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。