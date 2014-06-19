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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:07 BJT

中国经济：李克强称中国经济不会硬着陆，将长期保持中高速增长

中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。

中国央行周三宣布，授权中国建设银行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。 另据汇丰 新闻稿，该行已获中国央行批准成为首批人民币/英镑直接交易的作市商之一。

英国财政大臣欧思邦表示，英国企业向中国出口商品时，未来将可以为人民币计价合约取得政府信贷担保。伦敦应探索与中国上海和香港的股票交易所加深联系。

中国已宣布微刺激举措来应对今年开局疲弱状况，其中包括放宽对部分银行的准备金要求，税收减免和加速基础设施投资等。

李克强周三在讲话中强调，中国不会通过强烈刺激政策来实现经济成长目标，但会采用灵活有针对性的举措。(完) (编译 李春喜/李爽 审校 孙茉莉/杜明霞)
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