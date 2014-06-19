中国经济：李克强称中国经济不会硬着陆，将长期保持中高速增长

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
中国外汇交易中心周三宣布，将自周四(19日)起在银行间外汇市场开展人民币对英镑直接交易，以促进中英双边贸易和投资，便利人民币和英镑在贸易投资结算中的使用，满足经济主体降低汇兑成本的需要。
中国央行周三宣布，授权中国建设银行 伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。 另据汇丰 新闻稿，该行已获中国央行批准成为首批人民币/英镑直接交易的作市商之一。
英国财政大臣欧思邦表示，英国企业向中国出口商品时，未来将可以为人民币计价合约取得政府信贷担保。伦敦应探索与中国上海和香港的股票交易所加深联系。
中国已宣布微刺激举措来应对今年开局疲弱状况，其中包括放宽对部分银行的准备金要求，税收减免和加速基础设施投资等。
李克强周三在讲话中强调，中国不会通过强烈刺激政策来实现经济成长目标，但会采用灵活有针对性的举措。(完) (编译 李春喜/李爽 审校 孙茉莉/杜明霞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。