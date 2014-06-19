港报财经评论：腾讯头肩底，升势仍未完--经济日报6月19日

腾讯头肩底，升势仍未完/ 林瑞芬

美股一路高企，除非美国议息后有加息的明确时间表启示，不然，估牛市顶恐怕仍不易。恒指昨收23,181，跌0.09%；国指昨收10,444，跌0.21%；大市成交额463亿港元。市场等待美联储局的议息结果。近排牛皮市，成交低沉，都没有甚么焦点。围绕的主要是调结构所带来的政策推动股份，最新发改委确认海上风电电价，中国风电 涨4.6%。预期光伏建设下半年发力，看好的兴业太阳能 经周一调整后昨又冲升5.9%至12.2港元。

现况的沉静，或是为7、8月酝酿变势之前夕。阿里巴巴最近又更新了招股书资料，营运盘数就相当好，截至2013年4月1日至2014年3月31日，总收入约525亿人民币，同比增长52.1%。净利润为234亿人民币，同比增长170.6%，净利润接近44.57%。你说赌场容易赚钱，且看金沙中国 及银河娱乐 净利润都只不过分别是24.8%及15%，原来，阿里巴巴更好赚。难怪阿里巴巴不断洒银子，扩大业务版图，现金流仍然见充足，2014财年度全年自由现金流达322.46亿人民币，现金值物及短期投资则合共金额为436.32亿人民币。还有，根据阿里巴巴2014财年（2013年4月1日至2014年3月31日）显示，旗下的天猫，总商品交易总额（GMV）达5,050亿人民币，淘宝总GMV更是高达1.172万亿人民币。京东商城2013年全年总GMV也不过是1,255亿人民币。这等于说，4个京东还不如1个天猫。若与eBay及亚马逊比较，淘宝总GMV为1.172万亿人民币（折合约1,883亿美元），而eBay及亚马逊2013年GMV合计也只是1,500亿美元左右，也比不上一个淘宝。

腾讯旗下的京东5月于纳指挂牌上市，周二报27.02美元，较招股价19美元涨42%，成绩理想，挟此势推测，阿里巴巴若成功于8月上市，造价可能令投资者喜出望外。虽知，阿里巴巴旗下的天猫营运数据，更胜京东，淘宝亦胜海外eBay及亚马逊。如阿里巴巴上市能令投资者有憧憬，不排除又会向腾讯 下手，翻炒机会存在。配合其走势图显示，该股早前拆股之后，突破头肩底形态，技术上，股价能守稳110至112港元支持区视为后抽，量度升幅可望约至129港元，现价116.2港元，有水位可期待。(B05)