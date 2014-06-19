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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 09:11 BJT

台湾债市:10年公债殖利率盘初随美债下跌，结束两日急弹走势

路透台北6月19日 - 台湾10年期指标公债103/6 周四盘初下跌，此前两日急弹11个基点。交易员说，主因上日美国10年公债 殖利率下跌，且台债殖利率弹多后出现技术修正。

本地时间09:07，10年公债103/6期跌3.5基点报1.6150%；五年公债103/9 发行前交易跌2.64点报1.1435%。

美国公债价格周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月货币政策会议声明，对货币政策采取较部分市场人士原预期更温和的态度。昨日美国公布的数据显示通胀压力正在上升。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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