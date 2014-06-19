台湾债市:10年公债殖利率盘初随美债下跌，结束两日急弹走势

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透台北6月19日 - 台湾10年期指标公债103/6 周四盘初下跌，此前两日急弹11个基点。交易员说，主因上日美国10年公债 殖利率下跌，且台债殖利率弹多后出现技术修正。
本地时间09:07，10年公债103/6期跌3.5基点报1.6150%；五年公债103/9 发行前交易跌2.64点报1.1435%。
美国公债价格周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月货币政策会议声明，对货币政策采取较部分市场人士原预期更温和的态度。昨日美国公布的数据显示通胀压力正在上升。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。