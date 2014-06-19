港报财经评论：中国股票弱过脆弱国--信报6月19日

中国股票弱过脆弱国/ 习广思

美国在议息前公布5月CPI数据按年上升2.1%，为议息结果增加不确定因素，市场的加息预期再升温。通胀源于食品及能源价格这些恶性因素；相反，去年支持复苏的楼市却陷入停滞，这令联储局退市陷于两难。如果通胀升至联储局的目标，无疑增大加息压力；但增长动力回落的话，亦令联储局未敢轻举妄动，似乎退市下集甚为惊险。大市仍然偏静，恒指波幅指数处于一年低位，要不是昨天午后莫名其妙地抽升近100点，此闷局实在令人无心恋战。恒指昨天收报23,181点；大市成交额463亿港元。恒指自6月以来在22,950点至23,397点之间窄幅上落，如何能打破这场低波幅闷局？

大市缺乏方向，连板块轮动也在减弱，大市焦点落在两个名字，一是小米，二是新世界系。年初股市焦点是“两马”；加上小米极速崛起，令部分股份受惠。德银估计，富智康 可夺得小米50至60%订单，股价上升6.7%。近期多只手机股及设备股均有表现，瑞声 、舜宇光学 及比亚迪电子 股价回升。另一小型股A8电媒 因管理层露口风，表示将与小米合作，股价在不足一小时内急升23%，并有逾亿港元成交。新世界 私有化新世界中国 告吹，管理层声称游戏规则不合理，但这场游戏的规则谁最清楚？新世界股价昨天回升1.9%，周大福 绩后有收购动作，股价升5.8%，连带六福 股价从低位反弹。

环球金融市场讲并购、放水之余，还有左右大市且变化急速的资金流，国际金融研究所（IIF）近期有两份资金流报告获市场注视。IIF第一份报告谈到5月新兴市场资金流入情况转趋乐观，有450亿美元组合资金（Portfolio Fund）流入，3月及4月分别是270亿美元和280亿美元。组合资金包括机构性及零售性资金，流入情况较IIF预期为多，特别是债券资产，450亿美元中有280亿美元买债，170亿美元买股。EPFR数据主要统计互惠基金资金流，4月份新兴市场股票及债券均见净流入，是一年来首次出现的情况。(B01)

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欧罗兑日圆候高建短仓/ 苏子

纳指100自上周初高见3,804点后，过去六个交易天主要在3,752点至3,804点间反覆整固，因此，令到日线图自本月4日开始呈现敏感三角形的待变形态。近日纳指100自高位调整，始终未能下试至上月30日3,741.57高位；但期间道指调整的16,703.73低位却早已低于6月2日的16,755点高位，这反映近期美股的调整，纳指一直处于甚为强势的势头中；相信这与早前欧洲央行放水后，市场风险胃纳明显上升，令大量便宜资金追逐较高风险的资产类别，使到纳指得以受惠并出现较强抗跌力有关。

仍未知悉今晨联储局的议息结果以及主席耶伦在会后的记者会上会否发表令市场情绪Risk off的言论。倘若言论令市场情绪逆转，相信近期表现强势的纳指100将会下破上述敏感三角形的底部支持，从而向下出现较急劲的跌市，正式扭转近期的强劲势头！若然纳指在今晨市场知悉联储局的议息结果以及耶伦的会后记者会言论后可以顺利破关而下及低收，将反映市场已完全消化了早前欧洲央行放水的对高风险资产类别的利好作用，相信不少看淡的投资者期待的美股大型调整市或因此一触即发，从而令到具备避险功能的美元及日圆大有可能向上明显走高。

若然美元及日圆可以双双走高，将意味着美元兑日圆未必能出现太大的波幅变化，因此，投资者若要入市打赌美元及日圆两大货币可以受惠于市场避险情绪上升，宜入市候高建立欧罗兑日圆短仓，博汇价可以在跌破本周初的137.66日圆低位支持后，进一步下试今年的136.20日圆低位支持。美元兑瑞郎自上周初收复20天平均线阻力后，便一直在此平均线与20天保历加通道顶部阻力之间横行争持，目前正处暴风雨前夕。倘若市场避险情绪可以如预期般明显回升，相信美元兑瑞郎最终定能力守20天平均线不破，并且在突破上述通道顶部阻力后，可以一举突破本月5日的0.9037瑞郎高位阻力，从而朝着200周平均线阻力以及去年11月的0.9250瑞郎高位阻力迈进。(B07)