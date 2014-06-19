《路透晚报》--6月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：不会硬着陆，将长期保持中高速增长--李克强

中国国务院总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。

--中国经济：人行行长称有信心中国能维持平稳的经济成长

中国人行行长周小川称，有信心中国可以维持平稳的经济成长和金融稳定，已做了让人民币国际化所需的工作，但工作尚未完成。

--《分析》受中国经济转型拖累，亚洲出口商仅靠美国复苏恐独木难支

美国经济打喷嚏，亚洲会跟着感冒。当美国经济复苏时，对于依赖出口的亚洲地区是一个福音。至少，以往是这样的情况。而如今，贸易格局显示，中国在亚洲出口商和各经济体的命运中，扮演着更为重要的角色。

--中国金融：均衡利率形成自有规律，央行能综合影响而无法操控--专家

针对中国利率市场化进程中利率锚如何选择，及其与货币政策的关系，中国人民银行金融研究所所长金中夏周四在上海证券报上撰文认为，未来的方向可能是，央行主要通过公开市场操作和其他各种数量和价格的综合手段，在银行间市场决定某种短期利率，通过这种短期利率影响国债收益率曲线，进而影响所有市场利率，最终影响经济增长、物价水平和就业等实体经济目标。

--中国金融：一季度企业年金积累基金逾6千亿元，平安养老保险管理资产最多

中国人力资源和社会保障部周三公布，截至一季度企业年金积累基金逾6千亿元人民币，当季投资收益79.32亿元，加权平均收益率1.35%。其中平安养老保险管理的资产最多，而工行托管资产规模最大。

--中国政策：发改委公布海上风电上网电价，鼓励特许权招标等市场化方式

中国国家发展和改革委员会周四出台海上风电价格政策，确定2017年以前投运的非招标的海上风电项目上网电价，并鼓励通过特许权招标等市场竞争方式确定海上风电项目开发业主和上网电价，以促进技术进步。

--中国环境：重庆启动碳排放交易市场，七大试点全数投入运行

中国七个碳排放交易试点市场中的最后一个，周四在重庆启动，这是中国政府为降低碳强度水平，而建立市场机制的计划一环。

--中国金融：有大行已获个人大额可转让存单试点资格，推出倒计时--报载

在同业存单推出半年多之后，涉及面更广的个人大额可转让存单也在稳步推进。中国金融时报周四报导，某大型银行已获得个人大额可转让存单试点资格，目前正开展相关准备工作。

【固定收益】

--《分析》中国央行连续放水钱荒难再现，货币转型价格调控预期渐升温

"620钱荒"一周年到来之际，中国人民银行公开市场连续第六周净投放。本周虽投放力度较上周大减，且资金面在新股申购等因素影响下稍显紧势，但在定向降准超预期等资金多渠道投放背景下，机构认为流动性只是暂时波动，半年末资金料仍不会大幅收紧。

--中国债市：国债市场未来不远可能进入融入全球债市阶段--财政部官员

中国财政部国库司副司长周成跃最新表示，经过了市场建立阶段后，中国国债市场走入了市场发展阶段的后期，可能在未来不远的时候步入融入全球债券市场的阶段。

--中国货币市场：华夏银行今年同业存单发行额度600亿元

中国华夏银行周四公告称，今年同业存单(NCD)发行额度为600亿元人民币。至此，已披露发行年度计划的18家银行2014年存单发行总规模达11,900亿元。

--中国债市：上交所为暂停上市债券提供转让服务，释放二级市场流动性

因连续两年亏损而被暂停上市的11南钢债等债券，将可能通过交易所新推出的转让业务，释放二级市场流动性。上海证交所周四发布通知，将为暂停上市债券提供转让服务，即日启动该项业务。

--中国债市：国债预发行券种由七年期扩大至全部关键期限--财政部

中国财政部等部门周四发布通知，将国债预发行券种由现有的七年期品种，扩大至包括1、3、5、7和10年的全部关键期限。

--新债招标：中国农发行三期债定位均偏高，受现券偏弱和资金趋紧拖累

中国农业发展银行周四招标的三期固息债定位均偏高，尽管投标倍数都不低，显示仍有一定的配置需求；但现券近日走势偏弱，加之半年末资金面趋紧，机构谨慎预期下中标收益率明显抬升。

--中国货币市场：主要回购利率续微涨，央行净投放量大减机构偏谨慎

中国银行间资金市场周四主要质押式回购利率继续微涨；资金面仍偏紧，央行公开市场坚持正回购操作，且本周净投放量大降，在大行分红派息、打新股和缴税等因素叠加影响下，机构心态多趋谨慎。

--中国债市动态：短券趋弱中长债变动不大，流动性扰动因素未消

中国银行间市场周四现券收益率波动不大，短端趋弱；交易员表示，公开市场今日小量净投放，惟机构资金拆入仍不易，对债市一级影响明显，二级亦略受波及。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘走升，市场方向不明朗但多头兴趣渐浓

人民币兑美元即期周四早盘走升。客盘购汇比昨日有明显减少，而人民币多头兴趣近期有渐浓倾向，加上中间价升值带动，助推人民币汇率走升。

--中国外汇：首季国际收支维持“双顺差”，二季度资本净流入压力料明显缓解

中国首季国际收支的最终数据继续维持“双顺差”格局，来自资本项目的贡献远超过经常项目。分析人士指出，二季度资本净流入压力将明显缓解，央行正在施行的退出外汇日常干预的举措可能大幅缩窄二季度国际收支的双顺差规模，从而令国际收支更趋平衡。

--离岸人民币：苏州工业园区跨境贷款启动，中行、工行打头阵

新加坡银行机构与苏州工业园区跨境业务试点启动后，中国银行 601988.SS 3988.HK 以及中国工商银行分别为客户发放了跨境人民币贷款，标志着人民币跨境流动渠道进一步开展。

--离岸人民币：中国央行授权中国银行分行担任法兰克福人民币业务清算行

中国人民银行周四宣布，决定授权中国银行法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，新股申购致资金持续分流明显

中国股市沪综指周四收挫1.6%创近两个月最大单日跌幅，并收至半个月新低，软件信息及中小盘个股跌幅居前。分析师指出，投资者不断抛售高估值股票参与新股申购，造成场内资金持续分流，大盘逐渐失血回落加剧。

--中国国企：1-5月利润同比增幅提高至6.9%，营收增幅放缓--财政部

中国财政部周四公布，1-5月国有企业利润同比增长6.9%，该增幅高于1-4月的6.5%。但营业总收入增幅继续放缓，且32家中央管理企业和13个省份的地方国有企业利润负增长。

--中国政策：国土部下发今年稀土矿钨矿开采总量控制指标，要求加强督查

中国国土资源部周四下发通知称，确定2014年度全国稀土矿（稀土氧化物REO）开采总量控制指标为10.5万吨，钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为8.9万吨，同时不再下达锑矿开采总量控制指标。

--中国企业：上半年全球股权融资412亿美元，创三年同期最高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球的股权相关融资（ECM）总金额达412亿美元，较去年上半年的的376亿美元上涨9.5%，这是自2011年以来同期中国企业ECM融资额最高纪录。

--中国新股：北特科技因市盈率"触线"发行延后，为IPO重启后首现

中国A股首次公开发行(IPO)重启后首现因市盈率"触线"推迟发行案例；上海北特科技股份有限公司公告称，因拟定的发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率，根据相关监管要求，将发布投资风险特别公告，其IPO发行将推迟。 (完)