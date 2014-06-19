更新版 1-美国经济：第一季经常帐赤字达1,112亿美元，为2012年第三季以来最高

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
第一季主要收入盈余从第四季的546亿美元降至467亿美元。股票投资大幅缩减导致资金外流1,123亿美元，政府认为这是“非典型”状况。
自1982年开始统计这一系列数据以来，这种情况仅是第二次发生。
经常帐的主要收入分项包括直接投资、投资组合收入和来自央行外汇储备的收入。
“从这方面来看，外商直接投资(FDI)净偿付款达到了第一季经常帐赤字的规模，理论上而言，这或许是不利美元的重要因素，”德意志银行10国集团(G10)全球外汇策略主管Alan Ruskin称。
“对美元而言，好消息则是这很有可能仅是一次性负面事件。”
尚不清楚投资缩减出现在哪个行业，但Ruskin称一项数据分析显示，没有出现在制造业、批发贸易、或金融保险业当中。
政府修正了1999年第一季以来的数据。修正后，估算方式、定义和分类的调整也受到影响。(完)
(编译 王翔琼；审校 李爽/徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。