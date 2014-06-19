《中国报摘》--其他报纸重要消息6月19日

**上海证券报**

--广东省产权交易集团党委书记胡军梅表示，集团旗下的广东金融资产交易中心已就横琴的两个在建基础设施项目进行产品设计，拟将该品种以境外挂牌的方式吸引境外人民币资金购买，在取得相应收益后，亦保障该笔资金及收益能够再合理流出。

--首批四家企业已经在浙江股权交易中心拟上市企业板块挂牌，第二批四家企业的入板备案材料也在准备之中，年内，浙交中心计划将板块规模扩大到20-30家。

--北特科技披露初步询价结果，发行价定格于7.01元人民币。由于该价格对应的发行市盈率高过行业均值，根据证监会发行新规，公司的IPO进程将延后。成为本轮发行的新股中首家因触动市盈率红线而推迟IPO进程的公司。

--央行金融研究所所长金中夏认为，未来的货币政策方向可能是，央行主要通过公开市场操作和其他各种数量和价格的综合手段，在银行间市场决定某种短期利率，通过这种短期利率影响国债收益率曲线，进而影响所有市场利率，最终影响经济增长、物价水平和就业等实体经济目标。

--财政部国库司副司长周成跃表示，中国国债市场目前正处第二个发展阶段，并走入了这个阶段的后期，可能在未来不远的时候进入第三个阶段，即融入全球债券市场阶段。

**第一财经日报**

--消息人士透露，央行已致函平安银行 ，要求其在6月30日前完成本次ABS的发行，但没有严格规定必须选择跨市场或者在交易所独立发行。

--记者获悉，渤海国际信托去年8月前后发行的“东海2号金融股权投资集合资金信托计划”发生风险事件，渤海国际信托或陷入被融资方骗贷的陷阱，目前正向融资方进行资金追索。

--中石化管道储运公司在江苏徐州注册成立，注册资本120亿元，这是中石化唯一一家原油储运专业公司。

**21世纪经济报导**

--交通运输部综合规划司一位人士表示，近期交通运输部正加紧制定京津冀一体化的交通规划方案。

**金融时报**

--记者从相关渠道获悉，某大型银行已获得个人大额可转让存单试点资格，目前正开展相关准备工作。（完）