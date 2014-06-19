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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:07 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月19日-6月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)
            
    6月19日(四)
    
    贝鲁特--黎巴嫩举行阿拉伯经济论坛(至6月20日)。
    
    首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡就近期事宜在国会发表讲话。
    
    马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
    
    6月20日(五)
    
    暂无重要经济事件。
    
    6月23日(一)
    
    波兰索波特--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一会议上发表主旨
演讲，题为“如果不确保金融安全，欧洲经济竞争力能否成长？”(1200)
。
    
    雅加达--世界银行发布对印尼发展政策展望的分析，题为“印尼：避
开陷阱”。世界银行印尼首席经济学家Ndiama Diop陈述报告内容(0230)
。
        
    耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1600)。
    
    6月24日(二)
    
    布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)。
    
    安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
    
    6月25日(三)
    
    暂无重要经济事件。
    
    6月26日(四)
    
    毛里求斯路易港--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民访问毛里求斯
，为非洲培训机构(ATI)揭幕(至6月28日)。
        
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

    
      
    全球重要经济事件一览表          
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            

 (编译 朱晓军；审校 于春红)
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