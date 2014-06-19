港报社评：抢夺新股上市，香港应去到几尽?--经济日报6月19日

金发局昨就提升新股发行机制发表报告，倡助不同股权架构的企业来港上市、改革散户认购新股回拨制等。香港新股集资额排名下滑固应正视，惟改革关键须保港股的特色与价值。 港府牵头成立的金融发展局昨发表报告，就提升香港新股集资平台、进一步吸引国际企业来港集资提供意见，如应容许不同股权架构的企业来港上市，亦指香港独有的新股回拨机制，即公开招股大幅超额认购时，将部分本来分给机构大户的股份拨给散户，或不利新股表现。 然而，港股在绸缪改革的同时，必须厘清一个基本问题，就是怎样的发展模式才最符合香港最大利益。皆因股市虽不离融通之道，惟每个市场的成功方程式有别，原则与价值亦各异。 就如「抢」走阿里巴巴的美股，追求的是高度的市场自由，并有强大的机构投资者；香港股市的特色，则在于监管机制严谨，高度重视保障投资者尤其小股东权益，因而除吸引机构大户外，不论香港以至外地散户亦极活跃参与买卖，这些独特卖点，正是港股在国际稳占一席的基石。 故港股任何改革都应按本身情况，在求大与求好之间谋取平衡。此如在同股不同权问题上，市场虽提出不少折衷方法，如另开新板吸纳，惟港股市场金漆招牌在监管严谨、投资者保障严格，不能轻言为吸引最多企业上市、赚最多上市收入，在监管上作过多妥协，自损多年建立名声。 又如香港新股回拨机制，正因制度上有利散户，小投资者权益亦获有效保障，才能吸引大量香港和内地，甚至海外散户在香港申购新股，既助上市公司拓阔股东基础，更提升香港股市的深广度，成为吸纳国内外企业来港上市的关键优势之一。 香港股市要在愈趋激烈的国际竞争中续保领先，改革实不能回避，惟新措施要续保港股的特色与价值，在于严谨监管、保障小投资者。港股虽为此付出一定代价，但亦可藉此吸引高质海外公司，以及外地尤其内地散户到港投资，亦是另一提振香港新股市场的应有之道。(A08)