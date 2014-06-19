港报社评：抢夺新股上市，香港应去到几尽?--经济日报6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
金发局昨就提升新股发行机制发表报告，倡助不同股权架构的企业来港上市、改革散户认购新股回拨制等。香港新股集资额排名下滑固应正视，惟改革关键须保港股的特色与价值。 港府牵头成立的金融发展局昨发表报告，就提升香港新股集资平台、进一步吸引国际企业来港集资提供意见，如应容许不同股权架构的企业来港上市，亦指香港独有的新股回拨机制，即公开招股大幅超额认购时，将部分本来分给机构大户的股份拨给散户，或不利新股表现。 然而，港股在绸缪改革的同时，必须厘清一个基本问题，就是怎样的发展模式才最符合香港最大利益。皆因股市虽不离融通之道，惟每个市场的成功方程式有别，原则与价值亦各异。 就如「抢」走阿里巴巴的美股，追求的是高度的市场自由，并有强大的机构投资者；香港股市的特色，则在于监管机制严谨，高度重视保障投资者尤其小股东权益，因而除吸引机构大户外，不论香港以至外地散户亦极活跃参与买卖，这些独特卖点，正是港股在国际稳占一席的基石。 故港股任何改革都应按本身情况，在求大与求好之间谋取平衡。此如在同股不同权问题上，市场虽提出不少折衷方法，如另开新板吸纳，惟港股市场金漆招牌在监管严谨、投资者保障严格，不能轻言为吸引最多企业上市、赚最多上市收入，在监管上作过多妥协，自损多年建立名声。 又如香港新股回拨机制，正因制度上有利散户，小投资者权益亦获有效保障，才能吸引大量香港和内地，甚至海外散户在香港申购新股，既助上市公司拓阔股东基础，更提升香港股市的深广度，成为吸纳国内外企业来港上市的关键优势之一。 香港股市要在愈趋激烈的国际竞争中续保领先，改革实不能回避，惟新措施要续保港股的特色与价值，在于严谨监管、保障小投资者。港股虽为此付出一定代价，但亦可藉此吸引高质海外公司，以及外地尤其内地散户到港投资，亦是另一提振香港新股市场的应有之道。(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。