港报社评：中英关系上快车道，经济外交算盘打响--信报6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
中国总理李克强访英之行，两国签订了总值300亿美元经贸合同。在所签署的合作协议中，双方在能源与金融领域加强合作，各取所需，无论就项目总额和合作范围，都非常瞩目。
据中国海洋石油总公司公布的细节，该公司与英国石油公司（BP公司）签署了液化天然气（LNG）长期供应框架协议，从2019年起，BP公司将从其全球液化天然气资源组合中，向中海油每年供应达150万吨LNG资源，供应期限为20年，总值200亿美元，今年稍后可望达成最终商务协议。
除了中海油与BP公司达成的能源供应协议，中英在金融领域的合作，预料随后亦会加速进行。按中国外滙交易中心昨天的公告，在银行间外滙市场推出人民币与英镑直接交易。
昨天，欧思邦急不及待表示，英国将增加使用离岸人民币，并探索伦敦与中国证券交易所加强联系，与此同时，他亦宣布，在英国出口融资将用人民币作为交易担保，以促进英国对中国的出口。
值得一提，李克强昨天在伦敦智库演讲，估计今后5年，中国要累计进口10万亿美元商品，对外投资5千亿美元以上，且实牙实齿保证中国经济不会＂硬着陆＂，＂力图给大家一个比较完整的印象来认识中国＂，消除外界对中国的误解。
虽然所勾勒中国未来的发展蓝图，可以为英国企业界带来无限憧憬，但依靠＂经贸关系＂作为推进中英全面关系发展的动力，毕竟有一定的局限性，而且也无法完全掩盖在人权和管治西藏等问题上与英国的分歧，成为中英发展全面关系的潜在干扰因素；也制约了未来中英全面战略伙伴关系推进的深度。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。