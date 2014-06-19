中国新股：北特科技因市盈率"触线"发行延后，为IPO重启后首现

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月19日 - 中国A股首次公开发行(IPO)重启后首现因市盈率"触线"推迟发行案例；上海北特科技股份有限公司 公告称，因拟定的发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率，根据相关监管要求，将发布投资风险特别公告，其IPO发行将推迟。
刊登在上海证券交易所网站的公告称，该公司发行初步询价工作已完成，拟定发行价为 7.01元人民币/股，对应2013年摊薄后市盈率为19.47倍，高于中证指数发布的C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率13.50倍。
公告称，根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人(主承销商)在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为6月18日、6月25日和7月2日，网上申购日将由原来的6月19日推迟至7月10日。
证监会1月时曾发布关于加强新股发行监管的措施并明确，如拟定的发行价格（或发行价格区间上限）对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。
北特科技是经历四个月空档期后，中国A股IPO再次重启后，首批获批启动发行程序的公司之一。 (完)
(发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。