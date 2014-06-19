中国新股：北特科技因市盈率"触线"发行延后，为IPO重启后首现

路透上海6月19日 - 中国A股首次公开发行(IPO)重启后首现因市盈率"触线"推迟发行案例；上海北特科技股份有限公司 公告称，因拟定的发行价格对应市盈率高于行业平均市盈率，根据相关监管要求，将发布投资风险特别公告，其IPO发行将推迟。

刊登在上海证券交易所网站的公告称，该公司发行初步询价工作已完成，拟定发行价为 7.01元人民币/股，对应2013年摊薄后市盈率为19.47倍，高于中证指数发布的C36汽车制造业最近一个月平均静态市盈率13.50倍。

公告称，根据《关于加强新股发行监管的措施》的要求，发行人和保荐人(主承销商)在网上申购前三周内会连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为6月18日、6月25日和7月2日，网上申购日将由原来的6月19日推迟至7月10日。

证监会1月时曾发布关于加强新股发行监管的措施并明确，如拟定的发行价格（或发行价格区间上限）对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。

北特科技是经历四个月空档期后，中国A股IPO再次重启后，首批获批启动发行程序的公司之一。 (完)