港报社评：公投最大障碍来自搞手自己--星岛日报6月19日

6.22民间公投电子网络被黑客狙击，主办者决定延长投票一星期，狙击事件瘫痪部分伺服器，激化了部分支持者的＂被逼害意识＂，成为占中鼓吹者以＂悲情牌＂和＂告急牌＂催票的藉口，投票人数看来不难超过10万。对他们的意见不能视若无睹，但明眼人都不会相信，这足以代表大部分市民的立场。

临近投票之日，网站伺服器受到黑客狙击，近乎瘫痪。虽然狙击者身分有待警方调查，但在市民心理上，已经起到类似当年陈水扁在台湾竞选连任总统投票日前夕＂神秘一枪＂的效果，争取到不少同情分。

今次投票预计超过10万人，只要有1%的人，集中在繁忙时间去热门票站，已经能够制造相当＂墟冚＂的场面，吸引多些人去＂趁墟＂。

无论镜头前的场面多么热闹，最终都要看实际投票人数，这肯定距离一般＂国际标准＂认可的50%投票率门槛甚远。

民间公投不可能有政府公投提供的庞大资源，只是原因之一，更大的原因是今次筛选议题的排斥异己过程，令公投变成为公民提名方案和占中造势的工具。这样，不止政治立场相反，或者无甚政治立场的市民不会去投票，连民主派支持者中，认为方案要合乎《基本法》，或者希望有一个有机会落实普选的方案供选择的市民，都因而却步，不会参与这场造势活动。

主办者可以透过延长投票时间来中和黑客狙击，但是议题设计立场偏颇，令今次的公投似一场签名运动多过一个有真正选择的投票。投票结果可以反映一部分人的政治立场，但是，如果以此视为700万市民的主流民意所趋，只可以聊以自欺，难以欺骗他人。(A06)