港报社评：公投最大障碍来自搞手自己--星岛日报6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
6.22民间公投电子网络被黑客狙击，主办者决定延长投票一星期，狙击事件瘫痪部分伺服器，激化了部分支持者的＂被逼害意识＂，成为占中鼓吹者以＂悲情牌＂和＂告急牌＂催票的藉口，投票人数看来不难超过10万。对他们的意见不能视若无睹，但明眼人都不会相信，这足以代表大部分市民的立场。
临近投票之日，网站伺服器受到黑客狙击，近乎瘫痪。虽然狙击者身分有待警方调查，但在市民心理上，已经起到类似当年陈水扁在台湾竞选连任总统投票日前夕＂神秘一枪＂的效果，争取到不少同情分。
今次投票预计超过10万人，只要有1%的人，集中在繁忙时间去热门票站，已经能够制造相当＂墟冚＂的场面，吸引多些人去＂趁墟＂。
无论镜头前的场面多么热闹，最终都要看实际投票人数，这肯定距离一般＂国际标准＂认可的50%投票率门槛甚远。
民间公投不可能有政府公投提供的庞大资源，只是原因之一，更大的原因是今次筛选议题的排斥异己过程，令公投变成为公民提名方案和占中造势的工具。这样，不止政治立场相反，或者无甚政治立场的市民不会去投票，连民主派支持者中，认为方案要合乎《基本法》，或者希望有一个有机会落实普选的方案供选择的市民，都因而却步，不会参与这场造势活动。
主办者可以透过延长投票时间来中和黑客狙击，但是议题设计立场偏颇，令今次的公投似一场签名运动多过一个有真正选择的投票。投票结果可以反映一部分人的政治立场，但是，如果以此视为700万市民的主流民意所趋，只可以聊以自欺，难以欺骗他人。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。