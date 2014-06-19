《汇市简讯》美元指数空方力守重要阻力位

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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* 再度测试自2011年低位所拉出的趋势线，见到大量卖家
* 自2011年11月以来高位所连结而成的趋势线则带来阻力
* 低位和高位均下移，使得下行趋势不变
* 长期50%费波纳奇回档位在78.69，不常测试
* 未来数周料进一步下行，以测试该回档位
(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。