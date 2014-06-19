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市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 09:11 BJT

《汇市简讯》美元指数空方力守重要阻力位

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* 再度测试自2011年低位所拉出的趋势线，见到大量卖家

* 自2011年11月以来高位所连结而成的趋势线则带来阻力

* 低位和高位均下移，使得下行趋势不变

* 长期50%费波纳奇回档位在78.69，不常测试

* 未来数周料进一步下行，以测试该回档位

* 图表：link.reuters.com/heb32w

(完)

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