港报社评：龛场发牌或致寡头垄断，根本之道在增供应--明报6月19日

政府研议多年之后，决定规管私营骨灰龛场所（下称龛场），除了设于民居住宅、工厂大厦的龛场，政府对大多数龛场都宽大处理；发牌制度之后，预计现行大型龛场营运优势更明显，而且因为门槛高，其他人难以加入竞争，私营龛场极大可能出现寡头垄断局面；另外，按政府已规划的公营龛位供应，与实际需求缺口甚大；因此，可预视私营龛位售价将扯高，增加市民的负担。

在政府未积极规划较大量供应公营龛位的情况下，龛位短缺对市民造成的困扰，远远未能解决，日后问题有可能更加严重，因为会衍生几种情况。

首先，发牌制度之下，未来几年民居住宅、工厦的龛场会被淘汰，将增加1万多个龛位的需求；其次，现在政府推动在各区兴建公营龛场，都遭到地方人士反对，若有人要投资私营龛场，也很难过关，因此，龛场业界将会出现强者愈强现象，形成寡头垄断局面。第三，未来需求，龛位私营约占60%，显示龛位价格话语权由私营业者控制和决定，龛场成为一盘奇货可居的生意。

据知，政府计划推行一个政策，在现行已经存放骨灰的龛位，加放骨灰。大概构思是：上世纪60、70年代或往后的骨灰龛位，存放的骨灰不少是现在一些人的已故亲人，政府龛场的内栊空间较大，当局认为可以安放最少两个骨灰。

各区都建设龛场初步看来，这个构思不无可取之处，政府宜提出具体操作办法，谘询公衆。不过，加骨灰构思即使可行，性质属于取巧做法，政府仍然要长远规划，提供更多龛位，以改变现在由私营龛场主导的局面，使有需要的市民，负担不至增加。(A04)