港报社评：发牌规管龛场增加供应治本--文汇报6月19日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
政府昨日建议制订龛场发牌制度，于1990年前已存在的龛场可申请豁免，但要停止出售或出租龛位，其余龛场必须申请牌照。对于现存未必符合所有规定的龛场，营办者可申请暂免法律责任书，年期最多6年，以便期间继续营运及纠正违规事项。
私营骨灰龛场违规改建问题持续多年，现时部分私营龛场即使违反城规会的《城市规划条例》，由于法例不清、业权分散等种种原因，违规龛场仍难取缔。当局提出的发牌建议，清晰罗列出各项发牌准则，包括涉及批地契约或其他土地文书、城市规划及楼宇安全等方面的规定，明确说明开设龛场的规定和豁免准则，不论开设龛场或购买龛位，业界和市民均有法可循，避免规管不一的情况。
在发牌制度下，有关私营龛场必须符合所有法例及政府规定，方可申领牌照继续营运和出售龛位；规管龛场的规划用地目的、地政要求、建筑和防火安全，由食物及卫生局统一执法，避免过去政府部门各自为政的情况。当局未来更需加大执法力度，尽快取缔不符合法例规范的私营龛场，减少对居民的滋扰。
私营龛场大行其道，反映香港骨灰龛位供不应求。当局加快取缔无牌龛场之余，亦要加快增加公营骨灰龛位供应，彻底解决骨灰龛位供不应求的问题。目前当局已有计划在全港18区兴建公营骨灰龛，但由于邻近居民反对，以及一些环保团体以环保为由阻碍，在不同区域皆遇阻力，令计划一拖再拖。当局应做好相应配套，解决邻近地区的环境及交通等问题，并善用新界土地增建大型骨灰龛场，加快龛位供应，满足市民需求。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。