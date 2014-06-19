芝加哥期市：小麦期货连涨第三日，因早期收成报告不佳

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
小麦价格受到支撑。堪萨斯小麦委员会和麦农协会的报告显示，美国大平原关键小麦种植区的硬红冬麦产量令人失望。
美国农业部报告称，出口商售出14万吨2013/14作物年度交货的大豆，进一步减少本已紧张的国内供应。
农业部报告还显示，中西部玉米和大豆在成长初期状况良好，推动丰收预期，也令两种作物价格双双承压。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 588.00 1.00 +0.17% +1.07% 638.97 26
CBOT玉米 442.25 0.75 +0.17% +0.80% 467.57 34
CBOT大豆 1408.50 -0.50 -0.04% +0.73% 1467.53 30
CBOT稻米 $14.79 $0.00 +0.00% +0.82% $14.90 64
美国原油 $106.20 $0.23 +0.22% -0.15% $103.46 70
汇率
欧元/美元 $1.359 -$0.001 -0.05% +0.32%
美元/澳元 0.940 -0.001 -0.06% +0.71%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/朱晓军；审校)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。