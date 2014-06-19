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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:15 BJT

中信期货：中国期指总持仓居高不下，空头主力席位加码明显

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

近期期指走势呈现欲涨还跌的局面。持仓继续推高，显示多空资金的博弈仍在加剧。虽然资金流入有利于活跃市场，但反弹也没有逼迫空方离场，空方继续加码相反对行情形成压力。

期指持续横盘整理，多空资金形成僵持，使得通过总持仓对指数方向的指引能力明显缺失。虽然近期期指略显向上突破的迹象，总持仓也上到18万手的新高台阶，但是空方继续加码。这就加大了市场反弹的阻力。如果后期总持仓继续增长或者维持高位，多空再度陷入僵局，空方加仓将成为反弹的隐忧。(完)

here (整理 路透中文部)
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