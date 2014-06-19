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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:11 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆回落可能是买进机会

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* 美元兑日圆昨日回落是作多机会，因未来有可能上涨

* 后市仍为偏多，除非日线图收在101.20下方

* 未来数周上看103.7阻力位

* 自1月2日以来形成的大三角形态，可能在未来数月被突破

* 当突破最终发生时，三角形态上看110日圆

* 图表：link.reuters.com/jeb32w

(完)

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