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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:22 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元暂时守住1.3600附近的阻力位

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* 欧元兑美元寻获些许支撑，在1.3600水准有卖盘

* 6月10日高位、1.3677/1.3512的50%回档位，以及21日移动均线切入位交会在1.3600附近

* 若升破1.3615，则上看200日移动均线切入位约1.3667

* 在1.3500之前形成强劲支撑位

* 联邦公开市场委员会(FOMC)声明相对温和，对突破近期区间几无助力

(完)

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