更新版 1-台湾债市:公债殖利率盘初随美债下跌，结束两日急弹走势

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(新增交易员说法)
路透台北6月19日 - 台湾10年期指标公债103/6 周四早盘下跌，此前两日急弹11个基点。交易员说，主因上日美国10年公债 殖利率下跌，且台债殖利率弹多后出现技术修正。
惟交易员认为，债市经剧烈震荡筹码已乱，需要时间沉淀。且下周有第三季发债计画与央行货币政策会议，紧接着7月也有五年与20年公债标售，相关变数厘清前，殖利率不易大幅走低。
一证券商交易主管并指出，目前各期现券空单偏低，正在发行前交易的五年券103/9，这两天空单未平仓量也仅增加20余亿台币，显示避险需求不强，引发大举轧空的动能有限。
“要花点时间沉淀，筹码有点乱。”一位外商银行交易员说。
美国公债价格周三上扬，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月货币政策会议声明，对货币政策采取较部分市场人士原预期更温和的态度。昨日美国公布的数据显示通胀压力正在上升。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.61%，略低于声明发布前水准。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6R：1.585-1.63%
• 五年公债103/9：1.13-1.16%
本地时间09:37时最新报价：
• 10年公债103/6殖利率跌5.10基点报1.5990%。
• 五年公债103/9发行前交易殖利率跌3.31基点报1.1368%。
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--《美债周四展望》美联储通胀立场较预期更温和，公债价格上扬
--《专题新闻快速浏览》--美联储对经济复苏有信心，暗示未来升息步伐会略微加快 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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