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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:29 BJT

《香港重要政经日程》--6月19日-6月27日

================== 今日重要政经消息=================

6月19日（周四）

-- 中信21世纪 公布全年业绩。

*--10:30 香港贸易发展局中国市场趋势及商机研讨会。

*--14:30 建银国际2014年下半年中港市场展望及投资策略新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

6月20日（周五）

-- 天合化工 首日挂牌。

6月23日（周一）

--14:30 农业银行 在中国举行股东周年大会。

-- 香港政府公布5月消费物价指数。

*6月24日（周二）

--12:30 香港投资基金公会基金销售情况记者会。

6月25日（周三）

*-- 泛亚国际 首日挂牌。

*-- 中州证券 首日挂牌。

--09:00 交通银行 在中国举行股东周年大会。

*--09:30 创维数码 全年业绩记者会。

-- 震雄集团 公布全年业绩。

-- 中国燃气 公布全年业绩。

6月26日（周四）

*-- 畅捷通 首日挂牌。

*-- 长港敦信 首日挂牌。

*-- 都市丽人 首日挂牌。

-- 香港政府公布5月进出口数据。

-- 沿海家园 公布全年业绩。

-- 富士高实业 公布全年业绩。

--09:00 东方航空 在中国举行股东周年大会。

--09:00 中国中铁 在中国举行股东周年大会。

6月27日（周五）

*-- 亿达中国 首日挂牌。

*-- 恒发洋参 首日挂牌。

*-- 中国新城市 首日挂牌。

*-- 嘉耀控股 首日挂牌。

*-- 珂莱蒂尔 首日挂牌。

*-- 中国环保能源 公布全年业绩。

*-- 中国资源交通 公布全年业绩。

*-- 香港通讯国际 公布全年业绩。

*-- 中星集团 公布全年业绩。

--09:00 神华能源 在中国举行股东周年大会。

--09:30 光大银行 在中国举行股东周年大会。

--10:00 联华超市 在中国举行股东周年大会。

*--10:00 绿地香港 股东特别大会。

--14:00 中国铝业 在中国举行股东周年大会。

--15:00 中信资源 股东大会。

--15:30 中联重科 在中国举行股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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