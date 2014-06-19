《全球主要央行动态》--6月19日

以下所列为上周四下午至本周四(6月12日-6月19日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储下调对今年美国经济成长的预估，但对复苏基本处在正轨上充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。尽管联储将2014年美国经济成长预估从约2.9%下调至2.1-2.3%，但仍一如预期继续逐步缩减刺激计划，从7月开始央行每月购债规模将由450亿美元降至350亿美元。不过，美联储官员把他们对长期联邦基金利率的预估从4%降至3.75%。

本次政策声明与4月会议结束后的声明措辞基本一致，重申利率将在结束购债后“相当长一段时间内”保持在近零水平。联储表示，尽管近期就业岗位增加，但失业率仍然“高企”，并指出其关注的通胀率指标仍低于目标。

美联储主席叶伦在记者会上，列举出多条短期内对经济有信心的理由，包括从家庭支出展现韧性到就业市场改善。虽然央行官员调降了经济增长预估，但叶伦称这是受恶劣天气等“暂时性”因素的影响，经济目前正在回升。

**欧元区**

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行无需推出大规模资产购买举措，因欧元区未出现通缩。

欧洲央行公布月报，重申必要时迅速采取进一步政策举措的决心，并称认为欧元区并没有显现迫在眉睫的通缩风险。

欧洲央行(ECB)管委兼斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec表示，欧洲央行正在评估是否需要追加经济刺激措施，并称他支持在必要时买入大量资产。

**英国**

英国央行的6月4-5日政策会议记录显示，本月稍早令央行委员们感到意外的是，市场并未对今年加息有较高的押注。

英国央行总裁卡尼表示，英国利率可能比金融市场的预期更早调升，意外地严词警告货币政策可能在几个月内就开始紧缩。卡尼同时指出，央行下周将谨慎评估应对楼市风险的功过，包括不为人所乐见的放宽抵押贷款承作标准。

**中国**

中国央行实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

中国人民银行调查统计司副司长徐诺金最新表示，目前社会各界应认识到经济已处于准通缩之中，稳健的货币政策要侧重长期引导资金成本下降，近期侧重适度下调存款准备金率和利率。

第一财经日报报导，中国央行正在研究创设一种新的基础货币投放工具--抵押补充贷款(PSL)，从PSL的定义、期限来看，和再贷款非常类似，或将逐步取代再贷款；而通过PSL，央行亦能实现对中长期利率的引导。

中国央行宣布，授权中国建设银行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行。这将是亚洲时区以外首个官方指定的人民币清算行，料将有助于强化伦敦的离岸中心地位。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，而且对海外经济体成长的看法略趋乐观，暗示对日本经济可以在不增加额外刺激的情况下于明年实现通胀率目标抱有希望。日本央行一致投票通过维持每年增加60-70万亿日圆基础货币的承诺不变，符合外界预期。

日本央行5月会议记录显示，委员们认为继续稳步推行质化和量化宽松(QQE)是适宜的，因为宽松政策一直在发挥预期的效果。

日本央行新设立一个高级职位专责监督该国的区域性银行，显示央行越来越担心地区性银行的前景。

日本央行总裁黑田东彦表示，他看不出日圆兑欧元有升值的理由，对欧洲央行阻升欧元的最新努力浇下冷水。

**韩国**

韩国央行连续第13个月维持利率在2.50%不变，市场预期央行最早将于下季加息，但内需疲弱和韩元走强仍可能影响未来的政策前景。之前路透访问的30位分析师全部预期央行维持政策利率不变。

**澳洲及新西兰**

澳洲央行6月会议记录显示，将在一段时间内将利率维持在低位；目前存在低利率政策能否足以抵消矿业投资减少和财政收紧影响的疑虑。澳洲央行会议记录基调温和，决策者预计未来一整年经济成长欠佳。

新西兰央行上调利率，并表示汇率和数据表现的强劲程度将决定未来进一步升息的速度。央行预示将会稳步而温和的收紧政策。新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场预期，且为连续第三次决定升息。央行表示随着经济强劲增长加剧通胀压力，将需要继续调升利率。

**其他央行**

俄罗斯央行在例行会议后一如预期维持指标利率不变，并称担忧高通胀。目前通胀率远高于央行目标。指标一周期回购利率维持在7.5%，此前央行曾在3月和4月累计升息200个基点。

俄罗斯央行宣布调整卢布汇率干预政策参数，再次确认该国加强汇率自由浮动的承诺。

泰国央行维持指标利率在2.0%不变，称当前利率水平仍能支撑经济成长。

印尼央行一如广泛预期维持指标利率在7.50%不变，以支撑经济，因出口走软并给经常帐带来压力。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......