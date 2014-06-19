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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:23 BJT

期货日报：销售旺季临近或给郑糖带来一些利好题材

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

“目前，虽然国内糖市销售增长缓慢，市场供应压力仍比较大，但随着传统的7-9月销售旺季临近，市场看空情绪有所减淡。同时，国际市场对7月斋月需求的乐观预期等也有望提振糖价。”广西南宁白糖现货贸易商李依穗表示，未来糖市销售数据等方面可能有一些利好题材。

经过5月20日至6月13日的持续振荡下滑之后，近几个交易日，郑糖期价呈现明显的止跌反弹态势，其中主力1501合约价格昨日还放量走高。销售旺季临近似乎让1409合约和1501合约上的多头投资者底气更加充足，心态也更淡定。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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