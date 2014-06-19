中国国企：1-5月利润同比增幅提高至6.9%，营收增幅放缓--财政部

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京6月19日 - 中国财政部周四公布，1-5月国有企业利润同比增长6.9%，该增幅高于1-4月的6.5%。但营业总收入增幅继续放缓，且32家中央管理企业和13个省份的地方国有企业利润负增长。
财政部网站刊登的新闻稿称，1-5月国有企业累计实现利润总额9,425.9亿元人民。其中，中央企业实现利润7,161.7亿元，同比增长7.7%。地方国有企业2,264.2亿元，同比增长4.4%。
”主要经济效益指标保持增长，但营业总收入增幅继续放缓，营业总成本增幅连续三个月高于营业总收入增幅。”新闻稿称。
1-5月，国有企业累计实现营业总收入188,313亿元，同比增长5.3%，低于1-4月的增速5.5%。
国有企业累计发生营业总成本181,624.5亿元，同比增长5.6%，其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长9.4%、3.4%和22.1%。
1-5月，实现利润同比增幅较大的行业为国有建材、汽车、施工房地产等。实现利润同比降幅较大的行业为国有化工、煤炭、轻工等。国有钢铁、有色全行业仍处于亏损状态。
数据显示，5月末，国有企业资产总额957,304.9亿元，同比增长11.3%；负债总额624,456.7亿元，同比增长11.7%；所有者权益合计332,848.2亿元，同比增长10.5%。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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