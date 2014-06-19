中国金融：有大行已获个人大额可转让存单试点资格，推出倒计时--报载

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海6月19日 - 在同业存单推出半年多之后，涉及面更广的个人大额可转让存单也在稳步推进。中国金融时报周四报导，某大型银行已获得个人大额可转让存单试点资格，目前正开展相关准备工作。
报导引述该银行相关负责人证实，确实在首批试点名单中，但并不清楚还有哪几家银行入选首批试点名单。
该负责人并称，开展过同业存单业务的银行更有可能首批入选个人大额可转让存单的试点银行，因为仅从技术支持上来看，已获同业存单试点资格的银行机构系统适应性改造更为容易。
报导同时援引银行业改革与研究发展中心主任王勇称，面向企业、个人的大额可转让存单业务的推出，意味着在存款的批发环节，利率市场化已经全面推开，下一步工作将是存款零售环节的利率市场化。
CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息，实际上就是可流通的大额协议存款。此前有消息称，中国央行下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。在额度方面，目前看应该定为个人最低额度10万元人民币或等值外币，机构为100万元或等值外币。
作为银行间货币市场的新兴工具，今年以来同业存单发行速度有所加快。共有17家银行公布今年发行计划，总额度11,300亿元人民币。发行人范围也在去年国有大行和股份制银行基础上，扩大至地方商业银行。截至目前，累计发行规模已逾千亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。