中国金融：有大行已获个人大额可转让存单试点资格，推出倒计时--报载

路透上海6月19日 - 在同业存单推出半年多之后，涉及面更广的个人大额可转让存单也在稳步推进。中国金融时报周四报导，某大型银行已获得个人大额可转让存单试点资格，目前正开展相关准备工作。

报导引述该银行相关负责人证实，确实在首批试点名单中，但并不清楚还有哪几家银行入选首批试点名单。

该负责人并称，开展过同业存单业务的银行更有可能首批入选个人大额可转让存单的试点银行，因为仅从技术支持上来看，已获同业存单试点资格的银行机构系统适应性改造更为容易。

报导同时援引银行业改革与研究发展中心主任王勇称，面向企业、个人的大额可转让存单业务的推出，意味着在存款的批发环节，利率市场化已经全面推开，下一步工作将是存款零售环节的利率市场化。

CD是指银行为吸收资金发行的，可在金融市场上流通转让的银行存款凭证，一般为固定利息，实际上就是可流通的大额协议存款。此前有消息称，中国央行下发的《征求意见稿》明确大额存款凭证属于一般性存款范畴，并将对企业和个人开放。在额度方面，目前看应该定为个人最低额度10万元人民币或等值外币，机构为100万元或等值外币。