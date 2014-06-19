新债招标：中国农发行三年和五年增发债收益率均高于预期--业内人士

路透上海6月19日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的两期固息债定位均高于预期，三年期增发债中标收益率4.5626%，市场预测均值4.50%；同时招标的五年期增发债中标收益率4.7602%，亦明显高于4.69%的市场预测均值。

业内人士并透露，上述两期增发债的投标倍数分别为3.11倍和2.80倍。

农发行一年期固息增发债将于北京时间11:30结束招标，市场对该期债的利率预测均值在4.13%。

上述一至五年品种，分别为该行今年第36期 、34期 和35期 的增发债。

具体发行条款如下：

34期二次增发 35期二次增发 36期首次增发

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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息

招标时间 3/5年：6月19日10:00-11:00

1年：6月19日10:00-11:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 6月23日 6月23日 6月24日

起息日 5月15日 5月15日 6月5日

发行期 6/20-6/23 6/20-6/23 6/20-6/24

上市日 6月27日 6月27日 6月26日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.10% 0.05%

票面利率 4.77% 4.82% 4.45%