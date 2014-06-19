新债招标：中国农发行三年和五年增发债收益率均高于预期--业内人士

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透上海6月19日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的两期固息债定位均高于预期，三年期增发债中标收益率4.5626%，市场预测均值4.50%；同时招标的五年期增发债中标收益率4.7602%，亦明显高于4.69%的市场预测均值。
业内人士并透露，上述两期增发债的投标倍数分别为3.11倍和2.80倍。
农发行一年期固息增发债将于北京时间11:30结束招标，市场对该期债的利率预测均值在4.13%。
上述一至五年品种，分别为该行今年第36期 、34期 和35期 的增发债。
具体发行条款如下：
34期二次增发 35期二次增发 36期首次增发
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招标规模上限 60亿元 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 一年固息
招标时间 3/5年：6月19日10:00-11:00
1年：6月19日10:00-11:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 6月23日 6月23日 6月24日
起息日 5月15日 5月15日 6月5日
发行期 6/20-6/23 6/20-6/23 6/20-6/24
上市日 6月27日 6月27日 6月26日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10% 0.05%
票面利率 4.77% 4.82% 4.45%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。