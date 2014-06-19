大连新北良：大商所玉米期价回落调整，临储拍卖成交降温

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下内容节选自6月19日的《期货日报》：
自6月中旬以来，大连玉米主力1409合约 价格跟随现货稳中有涨的步伐，从2370元/吨一路上涨至2400元/吨之上，但在临储拍卖成交下滑和现货价格趋稳的影响下，期货价格继续上涨动力不足。
从5月22日今年临储玉米拍卖启动至今，已经进行五轮临储玉米拍卖。除了第一轮临储玉米拍卖成交率高达98.86%外，其他几轮临储玉米拍卖成交率下滑明显。
作为现货市场风向标的港口平舱价格在今年6月已经走升至往年8—9月青黄不接时的价格水平，当下的价格水平已经充分反映了市场流通格局，在国家临储库存供应充裕和玉米需求相对平稳的背景下，现货价格已经趋于稳定，进入短期均衡局面。(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。