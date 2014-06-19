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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:39 BJT

大连新北良：大商所玉米期价回落调整，临储拍卖成交降温

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

自6月中旬以来，大连玉米主力1409合约 价格跟随现货稳中有涨的步伐，从2370元/吨一路上涨至2400元/吨之上，但在临储拍卖成交下滑和现货价格趋稳的影响下，期货价格继续上涨动力不足。

从5月22日今年临储玉米拍卖启动至今，已经进行五轮临储玉米拍卖。除了第一轮临储玉米拍卖成交率高达98.86%外，其他几轮临储玉米拍卖成交率下滑明显。

作为现货市场风向标的港口平舱价格在今年6月已经走升至往年8—9月青黄不接时的价格水平，当下的价格水平已经充分反映了市场流通格局，在国家临储库存供应充裕和玉米需求相对平稳的背景下，现货价格已经趋于稳定，进入短期均衡局面。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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