路透专访：印尼煤矿业因煤价大跌陷入“恐慌”，部分小企业可能关门--行业协会

* 煤价下滑伤及印尼的小生产商

* 年底前部分生产商将关门--行业协会

路透雅加达6月18日 - 印尼煤矿协会称，由于动力煤价格大跌，部分规模较小、利润较低的印尼煤生产商将被迫在年底前关门；这将导致该国煤产能下降。印尼目前是全球最大的煤出口国。

由于担忧中国需求增速放缓，亚洲指标煤价 今年迄今已经下跌16%，交投于2009年底以来最低水平。6月13日止当周，煤价下滑到每吨72.38美元。

“行业进入了恐慌模式，”印尼煤矿协会主席Bob Kamandanu在被问及行业情况时表示。

“在年底前，如果没有好消息出现，而且煤价还在72-73美元间...部分公司会停业关门，”他周三向路透表示。

但他还称，印尼煤产量今明两年可能持平在4.2亿吨左右，小型煤矿关闭后产量可能减少3,000万吨，但大型煤企增产有助于抵消这一下降。

路透3月对印尼六大煤生产商的调查显示，它们均计划今年增加产量，以弥补煤价持续低迷的影响。这些企业包括Bumi Resources 、Adaro 和Berau Coal Energy 。

Kamandanu称，随着该国更多电厂开始运转，国内煤需求今年将跳增29%至9,000万吨，2015年需求料将持平。