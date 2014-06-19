路透专访：印尼煤矿业因煤价大跌陷入“恐慌”，部分小企业可能关门--行业协会

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
* 煤价下滑伤及印尼的小生产商
* 年底前部分生产商将关门--行业协会
路透雅加达6月18日 - 印尼煤矿协会称，由于动力煤价格大跌，部分规模较小、利润较低的印尼煤生产商将被迫在年底前关门；这将导致该国煤产能下降。印尼目前是全球最大的煤出口国。
由于担忧中国需求增速放缓，亚洲指标煤价 今年迄今已经下跌16%，交投于2009年底以来最低水平。6月13日止当周，煤价下滑到每吨72.38美元。
“行业进入了恐慌模式，”印尼煤矿协会主席Bob Kamandanu在被问及行业情况时表示。
“在年底前，如果没有好消息出现，而且煤价还在72-73美元间...部分公司会停业关门，”他周三向路透表示。
但他还称，印尼煤产量今明两年可能持平在4.2亿吨左右，小型煤矿关闭后产量可能减少3,000万吨，但大型煤企增产有助于抵消这一下降。
路透3月对印尼六大煤生产商的调查显示，它们均计划今年增加产量，以弥补煤价持续低迷的影响。这些企业包括Bumi Resources 、Adaro 和Berau Coal Energy 。
Kamandanu称，随着该国更多电厂开始运转，国内煤需求今年将跳增29%至9,000万吨，2015年需求料将持平。
他表示，印尼动力煤的最大海外买家包括中国大陆、印度、韩国、日本和台湾，并称平均煤价可能在明年下半年回升至每吨80美元。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。