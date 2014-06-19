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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:42 BJT

金属期市：伦铜上涨，因中美经济成长前景提亮

上海期交所主力8月期铜合约 攀升0.3%至每吨48,310元人民币(7,800美元)。

LME期锌徘徊于周三所及16个月高位2,148美元附近，期镍 下跌0.9%至18,580美元，因LME库存增加缓解了供应忧虑。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

中国国务院总理李克强周三表示，中国经济不会出现硬着陆，长期来看，在没有强劲刺激的情况下将保持中高速增长。

加拿大矿产勘探公司Aston Bay Holdings 周三表示，已与Antofagasta 签署初步协议，将在Aston Bay的加拿大一铜矿项目上展开合作。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/王翔琼；审校 白云/石冠兰)
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