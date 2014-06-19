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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:33 BJT

****《港报快速浏览》--6月19日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：抢夺新股上市，香港应去到几尽?--经济日报                        
 港报社评：中英关系上快车道，经济外交算盘打响--信报                       
 港报社评：公投最大障碍来自搞手自己--星岛日报                             
 港报社评：发牌规管龛场增加供应治本--文汇报                               
 港报社评：龛场发牌或致寡头垄断，根本之道在增供应--明报                   
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：腾讯头肩底，升势仍未完--经济日报                           
 港报财经评论：中国股票弱过脆弱国--信报                                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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