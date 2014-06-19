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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:50 BJT

越南汇率：央行周四起调降越南盾兑美元中间价1%，以支撑出口

路透河内6月19日 - 越南央行表示，周四将把银行间市场的越南盾汇率中间价下调1%，以支撑作为经济主要动力的出口。

此举将令越南盾兑美元贬值至21,246。越南央行周三深夜在网站上发布了本次调整消息。

“在通胀处于低位的情况下，央行经济调整汇率，是为了在余下六个月里支撑出口，”央行称。

美元兑越南盾的交易区间为央行每日订出的中间价上下浮动1%。新的中间价将于周四生效，这意谓着交易区间为21,034至21,458。

央行自去年6月28日以来一直维持汇率中间价在21,036。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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