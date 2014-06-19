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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:46 BJT

经易期货：进口压力减轻，沪胶走势偏强

以下内容节选自6月19日的《期货日报》：

6月以来，沪胶波动区间收窄，主力合约1409基本保持在14,000—14,500元/吨的500点区间内运动，振荡重心略有小幅抬升。

海关总署公布数据显示，2014年5月中国进口天然及合成橡胶31万吨，环比降20.5%。本月初，泰国政府宣布放弃在市场抛储20万吨陈胶的计划，转为将陈胶用作公用建设用途，这对胶市构成利多支持。此外，近期还有越南橡胶边贸封关的说法。当前我国天胶对进口的依存度超过70%，进口量的变化对国内天胶价格的影响比较大，国内天胶的价格压力也主要来自于进口胶。进口压力减弱有利于稳定后期国内胶价。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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