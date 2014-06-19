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货币新闻 | 2014年 6月 19日 星期四 09:51 BJT

中国外汇：一季度经常项目顺差70亿美元，资本和金融项目顺差940亿美元

路透北京6月19日 - 中国国家外汇管理局周四称，今年一季度经常项目顺差70亿美元，资本和金融项目顺差940亿美元。

外管局公布2014年第一季度我国国际收支平衡表指出，2014年第一季度经常项目中，货物贸易顺差404亿美元，服务贸易逆差328亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入537亿美元，证券投资净流入223亿美元，其他投资净流入178亿美元。

此外，国际储备资产增加1,255亿美元，其中，外汇储备资产增加1,258亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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