中国外汇：一季度经常项目顺差70亿美元，资本和金融项目顺差940亿美元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京6月19日 - 中国国家外汇管理局周四称，今年一季度经常项目顺差70亿美元，资本和金融项目顺差940亿美元。
外管局公布2014年第一季度我国国际收支平衡表指出，2014年第一季度经常项目中，货物贸易顺差404亿美元，服务贸易逆差328亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入537亿美元，证券投资净流入223亿美元，其他投资净流入178亿美元。
此外，国际储备资产增加1,255亿美元，其中，外汇储备资产增加1,258亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。