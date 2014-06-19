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亚洲 | 2014年 6月 19日 星期四 09:50 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆从盘初低位101.86小升，日股带来支撑

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* 一些日圆交叉盘得到支撑，见到夏季利差交易需求

* 美元兑日圆从100小时移动均线切入位102.00起见到技术阻力位

* 在小时图一目均衡云区顶部102.09、200小时移动均线，以及小时图一目均衡转换线有更多阻力

* 日线图云区在102.00-66之间、上方有转换线/100日移动均线102.12、102.20

* 支撑位在日线图一目均衡基准线101.83、下有上移的200日移动均线切入位101.62

* 日本投资者再次买进，从102.00附近起一路向上有卖单

(完)

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